L’Oms elogia l’Italia per la gestione dell’emergenza coronavirus

Dall’Oms arriva l’ennesimo elogio all’Italia per la sua ottima gestione dell’emergenza coronavirus. L’Organizzazione mondiale della Sanità omaggia il nostro paese pubblicando un video su Twitter con il quale ripercorre tutte le tappe attraversate nel corso degli ultimi 7 mesi, da quando è diventato il primo al mondo per numero di contagi al di fuori della Cina.

Da allora, un lungo percorso fatto di privazioni e lockdown che hanno permesso di intervenire in maniera drastica sulla curva epidemiologica. “L’Italia è stata il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19 – scrive l’Oms – Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza. Questo video racconta la storia dell’esperienza italiana”.

#Italy 🇮🇹 was the first Western country to be heavily affected by #COVID19. The government & community, across all levels, reacted strongly & turned around the trajectory of the epidemic with a series of science-based measures. This video tells the story of 🇮🇹’s experience. pic.twitter.com/ZjGNAuZnyl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 25, 2020