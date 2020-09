Il procuratore capo di Perugia Cantone ha sospeso le indagini su Suarez a tempo indeterminato per “violazioni del segreto istruttorio”.

Le indagini sul caso Suarez sono state sospese. Questo è quanto è stato dichiarato dal procuratore capo di Perugia al quotidiano “La Repubblica”, che ha parlato di come negli ultimi tempi siano avvenute “ripetute violazioni del segreto istruttorio”. Una decisione quella del procuratore capo che si è rivelata quanto mai inaspettata.

Sospese a tempo indeterminato dunque tutte le attività investigative compresi l’ascolto dei testimoni e le indagini sull’ateneo di Perugia. Il procuratore di Perugia si è detto indignato per la situazione e ha annunciato che avrebbe fatto in modo che tutto questo non sarebbe successo più.

Suarez, Cantone: “Sospese le indagini”

“Sono indignato per quanto successo finora compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più”.

Sono queste le parole del procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone al quotidiano La Repubblica. Cantone ha inoltre rivelato che il motivo della sospensione delle indagini sarebbe legato alla trapelazione dei mass media di alcune indagini, nonché la diffusione della notizia del nome di Suarez come prossimo testimone.

Il procuratore Raffaele Cantone ha poi proseguito parlando di come questa sospensione non debba essere vista come un blocco definitivo delle indagini, ma che effettueranno tutte le indagini del caso in un’altra maniera.

Ha precisato che tutte le attività saranno ripensate in modo diverso e che quindi si dovranno “svolgere in modo da garantire la doverosa riservatezza”