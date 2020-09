Un post pubblicato e poi sostituito non ha risparmiato le critiche al Comune di Ferrara. L'accusa è di leggerezza su un tema delicato come lo stupro.

Non passa inosservato un post cancellato e sostituito, soprattutto se riguarda temi sensibili come lo stupro. E così, il Comune di Ferrara è finito nel mirino delle polemiche per la sua campagna social contro la violenza sulle donne: “Inaccettabile” commentano in tanti.

Per di più, il post è stato sostituito da un altro con l’obiettivo di “indorare un pillola” già amara.

Ecco il prima e il dopo di una raccapricciante campagna social a opera del Comune di Ferrara, con l’appoggio della Regione Emilia Romagna. Lascio a voi i commenti perché io non ho più parole.#nonunadimeno #violenzasulledonne #EmiliaRomagna #Ferrara pic.twitter.com/QGrrGeE5YQ — Nicoletta Fersini (@laGattaSakura) September 24, 2020

La campagna del Comune di Ferrara sulla violenza alle donne

Il caso è esploso quando, sul profilo Instagram, del Comune di Ferrara, è apparso un post che recitava: “Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro“.

Un’affermazione che non è passata inosservata al web. E così, a seguito dei tanti commenti di critica, il Comune ha deciso di eliminare il post sostituendo con un altro. Il secondo specifica che il virgolettato si riferirebbe a una frase che penserebbe il 15% degli italiani. Sono, poi, sopraggiunte le scuse dell’Amministrazione: “Ci scusiamo se il post ha urtato la sensibilità dei cittadini“. Come se non bastasse, il Comune ci ha visto il bicchiere mezzo pieno, e nella caption al post ha voluto specificare: “Questo fraintendimento lancia però anche un segnale positivo: tanti cittadini che hanno letto il post si sono indignati, questo ci lascia ben sperare affinché quel 15% un giorno si riduca a zero“.

Perché il post di Ferrara indigna tanto?

Potrebbe essere un semplice post, eppure in molti hanno reagito male. Il motivo è semplice: affermazioni di questo tipo sono inaccettabili per un ente pubblico.

Nel primo post, nessuno ha specificato si trattasse di una menzione dall’Istat, come poi specificato nel secondo post. Per di più, il post recava i loghi della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione europea: due organismi che sono coinvolti nella promozione dell’Agenda Onu 2030 in cui la violenza di genere è fra i capisaldi. Dopo questa “caduta”, il comune di Ferrara – a trazione leghista – dovrà rivedere la sua narrazione.