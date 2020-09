A Venaria in provincia di Torino, un uomo di 46 anni costretto alla sedia a rotelle ha sparato alla compagna per poi togliersi la vita.

Tragico evento a Venaria in provincia di Torino. Un uomo in sedia a rotelle ha sparato alla compagna di 42 anni in strada e poi si è suicidato nella loro abitazione. Un folle gesto dunque quello di un uomo che lo ha poi portato irrimediabilmente a compierne un altro.

Poco dopo aver ucciso la compagna si è a sua volta suicidato sparandosi un colpo alla tempia. Non sono chiare le motivazioni che potrebbero aver portato il marito a compiere l’omicidio-suicidio. I Carabinieri del comando provinciale di Torino sospettano che il terribile gesto dell’uomo possa essere collegato alla separazione in atto.

Omicidio-Suicidio a Torino

Un folle e violento gesto quello di un uomo di 46 anni che ha sparato alla compagna in strada, per poi togliersi dopo poco la vita con uno colpo la tempia, una volta raggiunto il loro appartamento in via Druento.

Il tragico evento è avvenuto verso le 18.55 del 26 settembre. L’uomo che era costretto alla sedia a rotelle e secondo alcune indiscrezioni da parte delle forze dell’ordine deteneva anche una pistola in modo illegale.

Ancora poco chiaro il movente di tale delitto anche se i Carabinieri hanno ipotizzato che il motivo possa essere legato alla separazione tra i due.

La coppia aveva anche due figli che da qualche giorno dimoravano presso i nonni materni dove si era trasferita anche la compagna.

Ad Aprilia altro caso di Omicidio-Suicidio

Lo scorso luglio ad Aprilia era avvenuto un caso simile a quello di Venaria. Nella notte tra il 16 e il 17 luglio marito e moglie sulla quarantina sono stati trovati morti nella loro abitazione. L’ipotesi avvalorava il fatto che il marito possa aver ucciso la moglie per poi togliersi la vita.