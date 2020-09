A Gallarate in provincia di Varese, una donna di 70 anni è morta sul colpo dopo che un Suv aveva fatto retromarcia senza vederla.

Tragedia a Gallarate in provincia di Varese nella mattinata del 26 settembre verso le ore 12. Una donna sulla settantina è morta sul colpo in seguito ad un Suv che aveva fatto retromarcia. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la 70enne nel momento dell’impatto stava salendo il marciapiede.

Questo l’avrebbe poi portato a perdere l’equilibrio ed infine a cadere all’indietro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Nonostante ciò per la donna non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo al fine di ricostruire la vicenda, la polizia tramite le immagini di videosorveglianza è riuscita a ricostruire passo per passo l’accaduto.

Suv fa retromarcia: morta una donna

Una donna sulla settantina è deceduta nella mattinata del 26 settembre intorno a mezzogiorno dopo essere stata travolta da un Suv che stava facendo retromarcia.

L’uomo alla guida del Suv è un 65enne di Gallarate. Stando a quanto riportato da prime dichiarazioni l’uomo prima di compiere la manovra non avrebbe controllato che la strada fosse libera. La vittima invece, una settantenne di origini salvadoregne, al momento dell’impatto avrebbe perso l’equilibrio cadendo all’indietro. Un momento fatale per lei che è morta sul colpo.

Sul posto dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118.

Nonostante i tentativi di rianimarla per lei non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda sta indagando la Polizia locale. che tramite le immagini di videosorveglianza è riuscita a ricostruire la vicenda. Tali immagini saranno poi in seguito fornite ai magistrati.