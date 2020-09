L'imprenditore 39enne Daniel Villella è morto dopo essere precipitato in un dirupo mentre si stava dirigendo in auto a Lamezia Terme, nel catanzarese.

Tragedia a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove l’imprenditore 39enne Daniel Villella è morto nella tarda serata di venerdì 25 settembre dopo essere precipitato in un dirupo con la propria auto. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente, anche se secondo le prime ricostruzioni è probabile che l’uomo possa aver perso il controllo dei veicolo a causa delle cattive condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato la zona del catanzarese nelle ultime ore.

Auto precipita in un dirupo, morto 39enne

Daniel Villella si trovava a bordo della sua Mini Cooper lungo la strada che collega le località lametine di Amato e Marcellinara, quando poco prima della mezzanotte sarebbe avvenuto l’incidente fatale probabilmente causato dalle cattive condizioni dell’asfalto dopo le ingenti piogge cadute nell’area del catanzarese. Proprio da Amato l’uomo stava tornando a casa dopo aver chiuso la pista di go-kart del quale era gestore; una passione quella per le auto da corsa che lo impegnava intensamente al di la alla sua professione di imprenditore edile, tanto da indurlo a diventare lui stesso pilota.

L’automobile è stata poi ritrovata dagli agenti dell’Arma dei Carabinieri, che hanno provveduto a rimuoverla grazia all’intervento dell’autogru dei Vigili del Fuoco. Gli stessi Vigili del comando di Sella Marina hanno poi recuperato il cadavere dell’imprenditore, coadiuvati dai soccorritori del 118 e da un medico legale giunto sul posto per constatarne il decesso.