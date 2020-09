Non ce l'ha fatta il bambino di dieci anni coinvolto in un incidente a Petritoli, alle porte di Fermo. L'impatto è stato troppo violento.

Non ce l’ha fatta il bimbo di soli dieci anni coinvolto nell’incidente mortale avvenuto nella notte di sabato 26 settembre a Petritoli, alle porte di Fermo. Il papà è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Incidente mortale a Fermo: morto un bimbo

Il bilancio del sabato sera in provincia di Fermo è tragico, perché a perdere la vita è stato un bambino. L’incidente è avvenuto nei pressi di Petritoli, piccolo borgo alle porte di Fermo. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 40 anni era a bordo della sua auto, una Fiat Panda, e stava per raggiungere il centro storico. L’auto sarebbe partita da Valmir, dove il 40enne, di origine albanese e residente in Italia da tanti anni, vive con la sua famiglia, tra cui suo figlio.

È stato proprio il piccolo ad essere coinvolto del tragico impatto della notte.

Nessuna speranza per il bimbo: traumi gravissimi

Stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, nel cubicolo dell’auto c’erano l’uomo e suo figlio di dieci anni. Per cause tutte da accertare, il veicolo è andato a sbattere contro un muretto: l’auto si è, così, ribaltata su se stessa. L’impatto è stato violento e durante esso, il piccolo è stato sbalzato fuori, riportando traumi gravissimi.

Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che hanno cercato di rianimare il bambino, ma tutto è stato vano. Il piccolo non ce l’ha fatta. Suo padre, invece, è rimasto incastrato fra le lamiere: liberato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Petritoli, sarebbe in condizioni gravissime. La salma del bambino si trova ora all’obitorio di Fermo. Sono in corso delle indagini per appurare la dinamica dell’incidente.