A Milazzo la Guardia Costiera ha ritrovato il corpo del militare annegato in mare per salvare due ragazzi in difficoltà.

A Milazzo la capitaneria di porto ha ritrovato il corpo di Aurelio Visalli, militare della Guardia Costiera annegato per salvare un 15enne. Dopo ore di ricerche, la sua salma è stata riportata con una motovedetta al porto e in seguito trasferito in obitorio, dove verrà effettuata l’autopsia.

Annullata la visita del ministro Di Maio a Milazzo.

Militare annegato: ritrovato il corpo a Milazzo

Dopo ore di ricerche, i sommozzatori hanno ritrovato il corpo di Aurelio Visalli, il militare 40enne della Guardia Costiera di Milazzo annegato in mare dopo aver cercato di salvare due ragazzi di 15 anni in difficoltà.

La motovedetta della Capitaneria di porto ha ritrovato la sua salma ad una cinquantina di metri dalla costa “Puntitta” nella baia del Tono.

Una volta a riva, il suo corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Milazzo, dove verrà effettuata l’autopsia.

Il cordoglio politico

“Esprimo la vicinanza e il cordoglio alla famiglia e alla Guardia costiera del secondo capo Aurelio Visalli, il cui corpo è stato ritrovato in mare. E’ deceduto per salvare la vita a due bagnanti in difficoltà a Milazzo. Ricordiamo lui e tutte le persone che mettono il loro impegno e la loro vita al servizio dei cittadini e delle istituzioni“.

Così ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervenuto a Saluzzo in occasione del 100esimo anniversario della morte di Carlo Alberto dalla Chiesa.

“Abbiamo ritenuto doveroso, per rispetto di Aurelio e della sua famiglia, sospendere la visita del ministro Luigi Di Maio che era prevista per oggi a Milazzo”. Così recita il post pubblicato su Facebook dalla senatrice M5S Barbara Floridia.