Disagi per la popolazione del colle Prenestino. Il manto stradale di via Montemiletto è ceduto causando l’apertura di una voragine.

Cedimento del manto stradale e intere famiglie senza acqua. Questo è ciò che è accaduto sul colle Prenestino in via Montemiletto. A denunciarlo è il comitato di Quartiere Colle Prenestino che ha dichiarato che Via Montemiletto è stata chiusa al traffico in quanto è ceduto parte del manto stradale.

Una situazione molto pericolosa che ha messo a repentaglio la sicurezza degli edifici della zona. La causa sembrerebbe dovuta ad una “grossa perdita d’acqua”, ha spiegato il comitato. Nel frattempo oltre ai disagi per la viabilità il problema si è esteso anche a quello per molti degli abitanti del quartiere attualmente senz’acqua a causa dell’interruzione del servizio idrico.

Cedimento manto stradale sul colle Prenestino

“Dal pomeriggio di ieri, Via montemiletto è chiusa al traffico causa il cedimento del manto stradale. Un inizio di voragine molto pericolosa per la stabilità dei fabbricati circostanti”. La denuncia è arrivata dal comitato di quartiere del Colle Prenestino che ha parlato a proposito del cedimento del manto stradale che ha portato alla chiusura della via nel pomeriggio del 26 settembre.

“La causa di questo cedimento è presumibilmente una grossa perdita d’acqua.

Molti disagi per gli abitanti della via per la conseguente interruzione del servizio idrico”, ha proseguito poi il comitato di quartiere. Disagi quindi estesi oltre che per la viabilità anche per chi vive nel quartiere. Nel frattempo riporta fanpage.it, al fine di ripristinare le condizioni della strada sono già al lavoro i tecnici Acea insieme agli uomini del VI Gruppo Torri. Inoltre per alcune famiglia è stato già fatto il ripristino dell’acqua, mentre il resto degli abitanti potrà riavere l’acqua entro il 28 settembre.