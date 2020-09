È giallo su un post pubblicato e poi rimosso da uno dei due giovani salvati da Aurelio Visalli.

È giallo su un post pubblicato e poi cancellato da uno dei due giovani che, avendo deciso di voler fare il bagno in mare nonostante l’allerta meteo, ha portato il sottoufficiale Aurelio Visalli a tuffarsi in acqua per salvarli. Secondo la ricostruzione ufficiale, il militare si è gettato in acqua in mutande per salvare i due ragazzini di 13 e 15 anni finiti in balia della corrente a causa del mare troppo agitato.

Il più piccolo è riuscito a raggiungere la riva, mentre per il 15enne l’operazione di salvataggio si è rivelata molto più complicata. Visalli è riuscito a portare in salvo il giovane prima di essere travolto dalla corrente e sparire nelle acque del mare di Milazzo.

Il post su Aurelio Visalli: è polemica

A fare scalpore all’indomani della tragedia è stato un post pubblicato su Facebook da uno dei due ragazzini: “Sono sano e salvo – ha scritto- mentre facevo le capriole in spiaggia, a me al mio amico ci prende in pieno un’onda e mi trascina al largo.

Nessuno si è buttato, quindi prima di dire che qualcuno è morto per salvare me… Cazz…”. Per il giovane, dunque, il sottoufficiale non è morto per salvare lui, anzi, ha negato addirittura l’accaduto ma poi, forse anche per i commenti ricevuti, ha deciso di rimuovere il suo post dal social network.

Sull’episodio ha deciso di intervenire anche il sindaco di Milazzo invitando tutti a darsi una calmata. Un invito rivolto soprattutto a quanti, sempre sui social, si sono scagliati con insulti e improperi ai danni dei due ragazzini tratti in salvo lo scorso sabato.