Un grosso incendio si è sviluppato a Firenze nella centrale piazza Davanzati, dove dei motorini sono stati dati alle fiamme da un gruppo di ragazzi.

Sono stati attimi di panico quelli vissuti a Firenze nella giornata di domenica 27 settembre, quando un grosso incendio si è sviluppato nella centrale piazza Davanzati danneggiando la facciata dell’edificio storico che ospita il cinema Odeon. A causare il rogo un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 13 e i 17 anni, due dei quali denunciati a piede libero per incendio doloso, che per noia o per divertimento avrebbero dato alle fiamme alcuni motorini parcheggiati lungo il bordo della piazza.

Rogo a Firenze.

Alcuni imbecilli per noia hanno bruciato dei motorini

Incendio a Firenze, fiamme in piazza Davanzati

I due ragazzi al momento unici denunciati per il rogo sarebbero un 13enne e un 17enne, entrambi incastrati dalle telecamere di sorveglianza poste nelle zona i cui filmati sono stati immediatamente visionati dalle forze dell’ordine a seguito dell’incendio.

Per quanto riguarda il ragazzino di 13 anni sarebbe stata proprio la madre a denunciarlo ai Carabinieri una volta scoperto quello che aveva fatto, ma essere il giovane al di sotto dei 14 anni di età non può ancora essere imputato.

I due giovani denunciati fanno parte di un più ampio gruppo di ragazzi che sosta abitualmente proprio in piazza Davanzati.

Al momento i militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti proprio per identificare gli altri giovani coinvolti nell’incendio, che grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato domato in pochi minuti prima che potesse diffondersi tra i palazzi adiacenti. Stando a una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato appiccato staccando il tubo dei serbatoio di uno dei motorini posteggiati e dando fuoco con un accendino alla benzina fuoriuscita sull’asfalto.