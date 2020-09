Incidente nel forlivese, morto testimonial per la sicurezza stradale

Scampato a un incidente due anni fa, il testimonial per la sicurezza stradale Andrea Severi è morto in un nuovo schianto avvenuto a Meldola.

Due anni prima era scampato per miracolo a un incidente in auto e per questo motivo era divenuto testimonial per la sicurezza stradale nelle scuole del forlivese, ma il caso ha voluto che nella notte tra il 26 e il 27 settembre Andrea Severi perdesse la vita a Meldola, in un’altro schianto questa volta per lui fatale.

Il 26enne ha infatti perso il controllo della sua vettura, finendo contro un albero posto a lato della carreggiata e morendo presumibilmente sul colpo a causa delle ferite riportate. Ferita ma salva invece la fidanzata 19enne, che è riuscita a chiamare i soccorsi dopo l’incidente.

Incidente a Meldola, morto ragazzo 26enne

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il giovane era scampato a un altro incidente nel gennaio del 2019 e da allora aveva deciso di diventare testimonial per la sicurezza stradale nelle scuole assieme al padre, ex agente della Questura di Forlì ora in pensione.

Lo scorso dicembre Severi era stato infatti ospite a un incontro sulla sicurezza stradale organizzato dall’Ausl Romagna davanti a 500 studenti.

Nella notte tra il 26 e il 27 settembre tuttavia il ragazzo si è trovato coinvolto in un nuovo incidente, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua vettura andando a finire contro un albero.

La violenza dell’impatto non ha purtroppo lasciato scampo al 26enne, mentre la fidanzata 19enne che era seduta al suo fianco è riuscita a salvarsi pur rimanendo ferita. È stata proprio lei a chiamare i soccorsi giunti immediatamente sul posto assieme alle forze dell’ordine e al padre del ragazzo, ma per Andrea purtroppo non c’era ormai più niente da fare.