Incidente stradale a Paliano, frontale tra due auto: morto un 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto a Paliano, in provincia di Roma, a seguito di uno schianto frontale tra due automobili verificatosi sulla via Palianese.

Tragedia a Paliano, in provincia di Roma, dove nella giornata del 28 settembre un ragazzo di soli 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla via Palianese, all’incirca all’altezza dell’ex Parco Uccelli. Al momento non appare ancora chiara la dinamica dello schianto frontale, ma secondo le prime ricostruzioni è probabile che una delle cause possa essere l’asfalto reso sdrucciolevole dalle abbondanti piogge delle ultime ore.

Ferite, ma non in pericolo di vita, le due persone all’interno dell’altra automobile.

Incidente a Paliano, morto 20enne

Sulla base delle poche informazioni trapelate e delle immagini giunte dal luogo dell’incidente si è potuto appurare come lo schianto abbia completamente distrutto la parte frontale delle due autovetture, non lasciando purtroppo scampo per il 20enne alla guida dell’utilitaria che è presumibilmente morto sul colpo a causa delle ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, appare inoltre probabile che il sinistro sia avvenuto dopo che una delle due automobili ha invaso la corsia opposta a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia.

È attualmente sotto shock e in gravi condizioni il conducente del Suv proveniente dalla direzione opposta, trasportato d’urgenza all’ospedale di Palestrina assieme alla figlia che si trovava al suo fianco, anch’essa ferita ma in maniera meno seria.

A causa dell’incidente e al successivo intervento delle forze dell’ordine, giunte per effettuare i rilievi necessari, sulla via Palianese si sono formate lunghe code che sono state smaltite soltanto dopo diverse ore. Entrambi i veicoli sono stati al momento sequestrati al fine di effettuare ulteriori rilievi.