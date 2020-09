Maltempo a Monteforte Irpino: fiume di fango e danni

A Monteforte Irpino c'è stato un forte maltempo che ha portato ad un fiume di fango e diversi danni. Scuole chiuse e famiglie evacuate.

Monteforte Irpino, uno dei comuni della provincia di Avellino, è stato colpito dal maltempo e al momento si contano i danni. Ieri, domenica 27 settembre, il comune è stato duramente colpito dalle piogge e da un fiume di fango che ha attraversato tutte le strade.

Le immagini sono davvero scioccanti. Il fango attraversa il paese, portandosi via i bidoni della spazzatura e tutto ciò che ha incontrato lungo il suo cammino.

Maltempo a Monteforte Irpino

Il fiume di fango nella cittadina avellinese ha danneggiato le automobili parcheggiate e trascinato via tutto ciò che si è trovato davanti. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la conta dei danni è più lunga e complessa del previsto. Il sindaco Costantino Giordano ha allestito un centro di accoglienza presso la scuola elementare locale, con più di cento grandine destinate a tutte le famiglie evacuate. Ora la paura si concentra su una parte della montagna di Monteforte che al momento è a rischio di crollo.

La Protezione Civile è arrivata sul posto per coordinare l’evacuazione. I vigili del fuoco continuano a lavorare per cercare di riportare la situazione alla normalità. Le scuole sono state chiuse per l’emergenza e il sindaco ha invitato i suoi concittadini a non uscire di casa per nessuna ragione, solo se è strettamente necessario. Il meteo per le prossime ore è ancora molto allarmante in quanto si attendono nuove violente piogge, con allerta meteo gialla.

Il maltempo andrà avanti per tutta la settimana e mette a dura prova il sistema di smaltimento delle acque e la tenuta idrogeologica della montagna.