Piemonte, precipita nella Rocca dell’Abisso: muore a 26 anni

Il corpo della ragazza è stato trovato sulle montagne di Limone. Con lei è morto anche il suo cagnolino.

Camilla Sismondo, un’impiegata di 26 anni di Cuneo, era dispersa da sabato 26 settembre sulle montagne di Limone, nella zona della Rocca dell’Abisso, ad un’altezza di 2.755 metri. Purtroppo la vicenda è finita nel peggiore dei modi e la ragazza è stata trovata morta insieme al suo cagnolino.

Il suo corpo era finito in un crepaccio lungo il sentiero che collega Rocca dell’Abisso a Limonetto.

Precipita nella Rocca dell’Abisso

Camilla ha fatto un volo di un centinaio di metri, che l’ha portata a perdere la vita sul colpo insieme al suo cagnolino. Probabilmente, a causa della nebbia che era calata, non si era accorta che a fianco del sentiero c’era un precipizio, dove poi è caduta.

A riportare l’ipotesi di come sono andate le cose è stata La Stampa. La ragazza non aveva fatto ritorno alla sua automobile sabato sera. La macchina era stata lasciata in sosta a quota 1400 metri, vicino al ristorante “Le Marmotte“. Per questo è scattato l’allarme, lanciato dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo alle 22.17.

Le ricerche della ragazza sono partite immediatamente, coordinate dai Vigili del fuoco, a cui hanno contribuito anche il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri.

Camilla era figlia unica e si era laureata in Economia e Direzione delle imprese, Marketing e Strategia a Cuneo. Il suo corpo è stato ritrovato e i soccorsi stanno cercando di recuperare la salma. La ragazza aveva raggiunto il luogo insieme al suo cagnolino, ma la nebbia l’ha portata a precipitare da una grande altezza. Per lei e per il suo cane purtroppo non c’è stato nulla da fare.