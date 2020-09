Dopo aver filmato un prete durante rapporti sessuali gli avrebbero estorto oltre 10 mila euro: è l'accusa contro due cittadini di Foggia.

Due 39enni di Foggia sono indagati per aver filmato un prete durante rapporti sessuali per poi ricattarlo e chiedergli ingenti somme di denaro affinché non rendessero pubblico il video. I fatti risalgono ad un periodo tra dicembre 2017 e fine marzo 2018 e sono venuti a galla dopo la denuncia della vittima.

Prete ripreso in rapporti sessuali a Foggia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il sacerdote avrebbe avuto un rapporto con uno dei due indagato, probabilmente affetto da grave deficit cognitivo. Questo soggetto avrebbe ripreso l’atto, a insaputa del prete, per poi inviarlo al secondo indagato che avrebbe contattato l’uomo minacciandolo che, se non gli avesse dato 20 mila euro, avrebbe inviato le immagini al programma di Italia 1 “Le Iene“.

Per timore dello scandalo, il prete avrebbe corrisposto in più soluzioni la somma di 11.500 euro, presentando poi denuncia contro di loro. La procura di Foggia, iniziata l’inchiesta, ha quindi notificato ai due soggetti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari accusandoli di estorsione aggravata.

Secondo l’avvocato difensore di colui che avrebbe minacciato il sacerdote si “tratta di una clamorosa mistificazione della realtà contro il mio assistito“.

A suo dire quest’ultimo non avrebbe commesso alcuna estorsione ma avrebbe fatto tutto il possibile da un lato per risolvere la questione senza danneggiare il prete e dall’altro per cercare di tutelare il suo fraterno amico affetto da grave deficit cognitivo. Ha quindi accusato l’uomo di chiesa di aver soggiogato quest’ultimo spingendolo ad acconsentire a compiere atti omosessuali pur non avendo quella particolare inclinazione.