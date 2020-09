Rimproverati perchè senza mascherina: violenta rissa nell’ipermercato

Sono senza mascherina e non vogliono metterla, parte una rissa in un ipermercato di Crema.

Nell’ipermercato del centro commerciale Gran Rondò di Crema, in provincia di Cremona, c’è stata una violenta rissa scatenata da due uomini che erano stati rimproverati perchè senza mascherina. Nello specifico, l’addetto alla sicurezza aveva richiamato i due clienti per l’assenza del dispositivo di sicurezza obbligatorio negli spazi chiusi, ma la sua richiesta di rispetto delle regole non sarebbe stato presa bene dai due che avrebbero iniziato a dare in escandescenza.

Stando a quanto riportano le testate locali La Provincia di Crema e Zona locale Crema, avrebbero lanciato in aria i cestelli della spesa e avrebbero aggredito l’addetto alla sicurezza, che si è difeso. Ne è nata una grande rissa, con i clienti che urlavano e che cercavano di bloccare e calmare i contendenti.

Sono senza mascherina, rissa all’ipermercato

La rissa è stata sedata in alcuni momenti e i due trasgressori sono stati allontani dall’ipermercato.

La vicenda sembrava essere finita lì, ma ha avuto invece una coda: i due sono infatti ritornati, e uno si è avvicinato minacciosamente all’addetto alla sicurezza brandendo un cric della macchina. A quel punto la situazione rischiava di degenerare, ma per fortuna nel frattempo qualcuno aveva avvertito la polizia di Stato, che è riuscita a separare i contendenti e a evitare che la situazione potesse peggiorare. I due aggressori sono stati portati in commissariato e denunciati.

Ora dovranno rispondere delle loro azioni.