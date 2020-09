Nel Friuli Venezia-Giulia è stato avvertito un misterioso boato. L’INGV non ha rilevato scosse di terremoto nell’area.

Momenti di tensione nel Friuli Venezia-Giulia dove è stato avvertito un forte boato nelle zone di Gorizia, Udine, Gradisca d’Isonzo, Cormons e Monfalcone. L’INGV non ha rilevato scosse di terremoto nella zona. Potrebbe dunque non trattarsi di terremoto. L’altra ipotesi quella più accreditata è che si possa trattare del boom sonico prodotto da un aereo militare e nello specifico da un Mach quindi in grado di superare la velocità del suono.

Alcuni testimoni riportano di aver sentito due boati ravvicinati e comunque di forte intensità. Molte le segnalazioni dei vigili del fuoco, specie nella zona di Udine.

Avvertito un boato in Friuli Venezia-Giulia

Potrebbe non essere un terremoto il boato che è stato avvertito nella giornata del 29 settembre nel Friuli Venezia-Giulia. Diversi testimoni residenti nelle zone di Udine, Gradisca d’Isonzo, Monfalcone, Cormons e Gorizia, hanno dichiarato di aver sentito un un boato di forte intensità.

C’è invece chi sostiene di averne sentiti due ravvicinati. Secondo quanto riportato dall’INGV, non sono stati rilevate scosse di terremoto in zona. Ha cominciato dunque a prendere piede l’ipotesi che si possa trattare di un aereo militare che si è mosso con una velocità superiore a quella del suono. Nel Pordenonese è stato avvertito un secondo boato.

Molte le segnalazioni soprattutto nella zona di Udine di cittadini che hanno allertato il comando dei Vigili del Fuoco locale al fine di far chiarezza di quanto accaduto e di verificare se sono stati riportati eventuali danni.

Molti testimoni avrebbero infatti rivelato che il boato potrebbe aver fatto vibrare le vetrate.