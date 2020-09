Controllore picchiato da un 44enne: la violenza dopo l’ennesima multa

Un controllore in servizio a Siena è stato picchiato da un 44enne di origini sarde dopo che lo avevo sorpreso per l'ennesima volta senza il biglietto.

Attimi di panico a Siena, dove nella giornata di sabato scorso un controllore è stato brutalmente picchiato alla fermata dell’autobus da un uomo di 44 anni dopo che quest’ultimo aveva ricevuto l’ennesima multa perché sprovvisto del biglietto. In evidente stato di alterazione, 44enne pregiudicato si è inoltre scagliato anche su un’operatrice dell’azienda di trasporti che era intervenuta in soccorso del collega e sugli agenti delle forze dell’ordine successivamente giunti sul posto.

Siena, controllore picchiato da 44enne

L’episodio è avvenuto nella zona di piazza Gramsci, dove sostano i bus cittadini. Il controllore aveva già in passato sorpreso l’uomo privo del titolo di viaggio, sanzionandolo ogni volta con la multa prevista dal regolamento, ma al vedersi infliggere l’ennesima contravvenzione il 44enne ha perso la testa, aggredendo con calci, pugni e sputi nei pressi della pensilina sia il pubblico ufficiale che una collega che era corsa in aiuto di questi.

Fortuna ha voluto che la prontezza di riflessi di un autista in servizio in quel momento abbia permesso al controllore di sfuggire alla furia dell’uomo, rifugiandosi all’interno di un autobus in sosta e facendosi chiudere le porte alle spalle dal collega. La violenza del 44enne è in seguito proseguita anche una volta giunti sul posto gli agenti della Squadra Volanti, che solo dopo molto tempo sono riusciti a immobilizzarlo e a portalo in questura.

L’uomo, residente in provincia di Siena e il cui arresto è stato convalidato dal gip nella giornata del 28 settembre, dovrà ora rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce. L’aggressore si trova attualmente agli arresti domiciliari.