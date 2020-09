L'Italia è stato il Paese che ha gestito nel migliore dei modi l'emergenza Covid, secondo Domenico Arcuri.

La gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia, secondo alcuni, è stata eccellente, anche se altri hanno molto criticato alcune mosse del governo. A parlare questa volta è Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia e commissario straordinario per l’emergenza Covid. Le parole del commissario sono tutte a favore del nostro Paese.

Arcuri sul Coronavirus

Domenico Arcuri è intervenuto durante l’evento “Sistema Invitalia Startup, l’importanza di fare rete. I primi due anni del network per le imprese innovative” e ha parlato del Coronavirus. Le sue parole hanno il sapore di complimenti per l’Italia nella gestione di questa pandemia. “Segnalo con orgoglio che a marzo eravamo il 2° Paese al mondo per numero di contagiati ora siamo il 19°: siamo stati i migliori a gestire questa tragedia” ha spiegato Arcuri.

L’epidemia è stata gestita nel modo migliore e ad oggi i risultati iniziano a vedersi, nonostante i contagi continuano ad aumentare.

“Quando finirà questa tragedia dobbiamo essere tutti pronti. La principale lezione è che noi avevamo interi pezzi del settore produttivo desertificati. Ci mancavano degli strumenti e questi sono un ambito in cui le imprese innovative potranno proliferare e trovare un successo” ha spiegato Domenico Arcuri. Il commissario ha voluto complimentarsi con il lavoro fatto dal governo italiano e dalla popolazione, che ha rispettato le regole in modo corretto.

Una possibile seconda ondata, come ha confermato Conte, potrebbe essere gestita ancora meglio, vista la preparazione dell’Italia in questi mesi. I complimenti di Arcuri hanno voluto sottolineare che il nostro Paese ha agito correttamente.