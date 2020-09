Coronavirus, bimbo di 8 mesi positivo: è in condizioni serie

Bimbo di 8 mesi positivo al coronavirus e in condizioni serie: apprensione a Teramo.

C’è molta apprensione a Teramo per il bimbo di soli 8 mesi positivo al coronavirus. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi, tanto che i suoi genitori, residenti a Mantinsicuro, località della provincia del capoluogo abruzzese, hanno affermato che sabato scorso il piccolo aveva avuto la febbre alta e diversi disturbi respiratori.

Per questo è stato stato ricoverato all’Ospedale Salesi di Ancona dove però il bollettino medico parla di condizioni cliniche serie.

Coronavirus, bimbo positivo in condizioni serie

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il bimbo, come detto, avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi di notevole entità nella giornata di sabato 26 settembre. Dopo aver sentito telefonicamente la pediatra, i genitori hanno deciso di portare il bimbo in ospedale ad Ascoli Piceno dove il medico dell’infanzia stava facendo il turno.

È stato li che è stata riscontrata la positività del bambino al coronavirus. Le sue condizioni sono serie visti soprattutto i forti disturbi respiratori.

Per quanto rari, da inizio pandemia anche tra i neonati si sono registrati diversi casi di positività al covid-19. Nella maggior parte di casi i sintomi sono di lieve entità e i piccoli superano la malattia senza particolari conseguente, ma questo non implica che non ci sia un reale rischio.

È questo il motivo per cui si raccomanda sempre la massima attenzione, per se stessi e per i propri figli, specie se in età particolari.