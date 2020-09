Il professor Giuseppe Remuzzi ha fatto il punto della situazione sulla regione.

La Lombardia risulta essere la terzultima regione per numero di contagi da Covid. Stiamo parlando proprio nella regione in cui è iniziato tutto, almeno in Italia. Adesso, quello lombardo è uno dei territori più sicuri. Ricordiamo come il paziente 1 fosse stato identificato proprio qui.

Allo stesso tempo, proprio dalla Lombardia si è parlato del “metodo Codogno”, grazie al quale tale comune, da epicentro del virus è riuscito a “immunizzarsi” da esso. A confermare l’invidiabile status sanitario lombardo è il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

Covid: in Lombardia si è creata immunità

Il professor Giuseppe Remuzzi ha preso parte al convegno “Covid-19, il virus ignorante” svoltosi nella mattinata del 29 settembre e organizzato dalla fondazione The Bridge.

L’esperto, parlando della situazione in Lombardia, ha rilasciato tali dichiarazioni riportate da Milano Today: ” Si è creata una certa immunità che non è l’immunità di gregge, ma è fatta di tanti componenti”.

Un gioco di anticorpi

Remuzzi ha proseguito: “C’è l’immunità da anticorpi che a Milano e in Lombardia è intorno al 15-20% e a Bergamo fra il 30-50%. E poi c’è l’immunità delle cellule T, che sono dei linfociti capaci di riconoscere il virus”.

L’esperto ha spiegato che “questa immunità è più difficile da misurare, ma rappresenta il doppio dell’immunità da anticorpi. Quindi se il 20% in Lombardia ha gli anticorpi e il doppio verosimilmente ha le cellule T, possiamo dire che in Lombardia arriviamo al 60% di immunità”. Di conseguenza: “Il virus fa fatica a trovare le persone da infettare”.