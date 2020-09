Chiusi due reparti del San Giovanni Bosco di Napoli per Covid

Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono risultati positivi al Coronavirus e due reparti sono stati chiusi.

All’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono stati chiusi due reparti a causa di due infermieri positivi al Covid-19. Due infermieri che lavorano nel nosocomio della III Municipalità nei due reparti sono risultati positivi al Coronavirus, per questo il pronto soccorso e il reparto di psichiatria sono stati chiusi.

Appena si è appresa la notizia sono scattati tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid da parte della direzione.

Chiusi reparti per Covid a Napoli

Gli infermieri, uno in servizio nel Pronto Soccorso e uno in servizio nel reparto di Psichiatria, sono stati posti in quarantena domiciliare, dove continueranno ad essere monitorati dalla Asl Napoli 1. Intanto è scattato subito il tracciamento dei contatti stretti, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

I due reparti sono stati immediatamente chiusi dopo la notizia della positività degli infermieri, ma la direzione sta procedendo seguendo il corretto protocollo che deve essere seguito in questi casi.

Secondo la prima indagine epidemiologica realizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1, tutti i contatti stretti di entrambi gli infermieri positivi, sono già stati sottoposti a tampone e sono in attesa dei risultati dei test molecolari. I due reparti dove hanno lavorato i due infermieri contagiati sono stati chiusi momentaneamente, in modo da consentire le operazioni di sanificazione.

Al termine, sono stati subito riaperti al pubblico nella massima sicurezza per garantire tutte le attività sanitarie, come previsto dalla normativa anti-Covid-19.