Il sindaco di Scafati ha annunciato nuove norme dopo che, tra gli altri, la dipendente di un supermercato è risultata positiva al coronavirus.

La dipendente di un supermercato di Scafati è risultata positiva al coronavirus. In attesa che vengano effettuati i tamponi ai colleghi con cui è venuta a contatto, l’azienda sanitaria territoriale ha disposto la sanificazione del locale, che rimarrà temporaneamente chiuso.

Dipendente positiva al supermercato di Scafati

Si tratta di una lavoratrice del Centro Plaza che non ha particolari sintomi e si trova in isolamento domiciliare. Essendosi recata al lavoro nei giorni precedenti al test, le autorità sanitarie hanno proceduto a testare tutti i suoi colleghi. Mentre si attende l’esito del tampone, dovendo costoro rimanere in quarantena, l’attività è stata chiusa dagli stessi proprietari. Anche questi ultimi si sono messi in auto isolamento.

A confermare la notizia è stato il sindaco Cristoforo Salvati, che ha constatato un incremento dei casi positivi di coronavirus nella sua città.

Sono infatti in totale 31 le persone infette, tutte con sintomi lievi o asintomatiche. Per evitare che la diffusione dell’infezione possa aumentare ha annunciato l’arrivo di misure restrittive che varerà nei giorni a seguire a tutela e a salvaguardia della salute pubblica.

“Non dobbiamo arretrare nella lotta al Covid e nel rispetto delle regole precauzionali. Sono convinto che riusciremo a superare questa nuova ondata di contagi anche alla luce delle nuova norme“, ha concluso il primo cittadino.

La salita dei contagi si registra in generale anche sul resto del territorio campano, tanto che il governatore De Luca ha disposto l’obbligo di mascherine anche all’aperto.