Il gel igienizzante inviato nelle scuole non contrasta il Covid-19?

Il gel igienizzante inviato nelle scuole dal commissario Arcuri non funziona? Lo hanno certificato i funzionari dell'Asl in un Istituto di Fiumicello

Il gel igienizzante inviato nelle scuole dal Ministero non funziona. Il gel anti Covid non ha le proprietà per contrastare la diffusione del virus. È una notizia certamente destinata a far discutere e a scatenare numerose polemiche quella che arriva dalla scuola prima Giuseppe Garibaldi di Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Udine.

Tutto è cominciato quando uno studente è stato trovato positivo al Covid 19 e, per tale motivo, si è resa necessaria l’ispezione dell’Azienda sanitaria provinciale per poi procedere alla sanificazione della struttura. Nel corso delle operazioni di sanificazione, però, i funzionari dell’Azienda sanitaria, hanno accertato, e verbalizzato, che il gel igienizzante usato nella scuola, non conteneva gli ingredienti efficaci per contrastare la trasmissione del virus.

Gel igienizzante inefficace nelle scuole?

Pronta è arrivata la replica della dirigente scolastica dell’Istituto Giuseppe Garibaldi di Fiumicello Villa Vicentina, Alessia Cicconi, la quale ha precisato che il gel utilizzato è quello inviato dal commissario straordinario del Ministero.

Ecco il post pubblicato dalla dirigente scolastica su Facebook: “A seguito di un caso di Covid nella mia scuola ho ricevuto un sopralluogo del Dipartimento di prevenzione che mi ha verbalizzato che il gel non ha attività virucida e quindi non ha nessuna azione anti Covid, peccato che sia il gel che mi ha inviato il commissario Arcuri”.

La vicenda è diventata motivo di scontro politico con il deputato Roberto Novelli di Forza Italia, che ha già presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al ministro Azzolina.