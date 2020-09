Ottobre 2020 con meteo davvero poco clemente. Secondo le previsioni per il mese, ci saranno frequenti temporali con rischio di alluvioni.

L’autunno è arrivato e il meteo per ottobre 2020 non fa altro che confermarlo, con previsioni che mostrano la possibilità di temporali, anche forti, e rischio alluvioni su alcune zone dell’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, già a partire dai primi giorni del mese, un ciclone sospinto da correnti instabili e umide si approfondirà sul mar Mediterraneo.

Il meteo di ottobre 2020

A causa della presenza di questo ciclone, arriverà il maltempo soprattutto nel periodo tra il 2 e il 5 ottobre, quando si verificherà un blocco di alta pressione sulla Penisola Balcanica.

In questo modo, la perturbazione rimarrà ferma sull’Italia, invece che procedere verso Est, e potrebbero verificarsi violenti temporali dapprima sulle Regioni del Nord e quelle tirreniche.

Calo delle temperature e possibilità di nevicate sulle Alpi, sino a sotto i 1.800 metri di quota. Secondo l’ultimo aggiornamento del modello americano GFS, l’instabilità delle condizioni meteo dovrebbe permanere almeno fino al 10 ottobre, con precipitazioni abbondanti e clima tipicamente autunnale ma senza schiarite.

Verso l’11 e il 12 del mese, l’alta pressione dovrebbe tornare per regalarci un temporaneo miglioramento del clima, su buona parte dell’Italia.

Seconda metà di ottobre: schiarite

Piovosità media nella seconda metà di ottobre, con particolare focus sulle Regioni del Centro-Nord mentre al Sud e sulle due isole maggiori, le temperature si manterranno leggermente sopra la media. I momenti con valori termici più gradevoli saranno quelli in concomitanza con le ore centrali del giorno, ci saranno maggiori spazi soleggiati come solitamente accade in questo periodo dell’anno.