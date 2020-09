I sindaci di Nola e Tufino sono positivi al coronavirus, continueranno a lavorare da casa.

Gaetano Minieri e Carlo Ferone, rispettivamente sindaci di Nola e Tufino, sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia sono stati i primi cittadini stessi, rassicurando sulle proprie condizioni e garantendo ai cittadini che continueranno ad assolvere le loro funzioni dai rispettivi domicili.

Positivi al coronavirus i sindaci di Nola e Tufino

Il sindaco di Nola Gaetano Minieri ha così commentato l’esito del suo tampone su Facebook: “La mia assenza dalla vita della città in questo fine settimana é stata causata dall’insorgere di sintomi collegabili ad una situazione di possibile contagio a cominciare dalla tarda serata di venerdì. Pur non avendo sintomi invalidanti il dovere civico, mi ha fatto optare per un isolamento spontaneo in attesa del risultato del tampone effettuato il primo giorno utile, ieri.

Esito che purtroppo lo stesso ha dato risultato positivo”. “Questo fatto – prosegue il primo cittadino campano – mi costringe ad un isolamento necessario, sperando in un perdurare di una stazionaria situazione. Come già sapete, a causa anche di altre positività riscontrate tra gli impiegati comunali, bisogna procedere alla sanificazione della Casa Comunale e già era stata predisposta la chiusura. La vita amministrativa continuerà, grazie alla fattiva collaborazione degli assessori, dei consiglieri della maggioranza e dell’opposizione, degli impiegati, ma vi invito ad una riflessione: il virus é ancora e forse di più in mezzo a noi.

Vi esorto ad usare prudenza ed adottare non solo le note misure di prevenzione ma anche il buonsenso necessario per uscire da questa situazione. Continuerò a lavorare da casa – conclude Minieri – per il bene della nostra amata comunità anche perché allo stato le condizioni fisiche me lo consentono” ha scritto su Facebook il sindaco di Nola Gaetano Minieri.

“Ieri ho ripetuto il tampone e purtroppo pochi minuti fa ho avuto notizia che sono positivo al Covid.

Ho già avvisato l’Asl e la Prefettura. Sto bene e non ho alcun sintomo. Passerà anche questa” ha invece dichiarato il sindaco di Tufino, Carlo Ferone.