Sardegna, 4 comuni in semi-lockdown: quali sono e quanti contagi hanno

Quattro comuni della Sardegna sono in semi-lockdown: i sindaci hanno disposto chiusure e limitazioni agli spostamenti.

L’aumento dei contagi da coronavirus in Sardegna ha portato a quattro i comuni che hanno adottato misure sempre più restrittive arrivando in una situazione di semi-lockdown. Si tratta in particolare di Orune, Aidomaggiore, Gavoi e Seui.

Comuni in Sardegna in semi-lockdown

Il primo paese a introdurre questo regime è stato Orune dopo che i casi positivi hanno superato quota 50 su un totale di 2.300 abitanti. Il sindaco ha quindi disposto la chiusura di bar, ristoranti ed esercizi commerciali e rinviato l’apertura delle scuole al 5 ottobre. I cittadini sono invitati ad uscire dal paese soltanto per comprovate necessità mentre allevatori e agricoltori possono raggiungere le loro aziende ma solo uno alla volta.

Disposizioni simili sono in vigore anche ad Aidomaggiore, il cui vicesindaco ha spiegato che il paese, che conta 430 abitanti, ha almeno dieci persone positive tra cui il sindaco. L’amministrazione ha quindi chiuso tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle essenziali e chiesto ai residenti di uscire dal comune solo per motivi di salute o lavoro e muniti di autocertificazione scaricabile dal sito.

Il terzo comune che è tornato ai mesi caldi dell’epidemia è Gavoi, in semi lockdown fino al 4 ottobre.

Anche qui il sindaco ha disposto la chiusura di scuole, bar, ristoranti e palestre oltre all’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Qui i contagi sono 27 su 2.500 abitanti.

Infine è toccato a Seui, paese di 1.250 individui di cui 26 positivi al coronavirus. Fino al 4 ottobre istituti scolastici, cimitero e attività non essenziali rimarranno chiusi. Nell’ordinanza emanata dal sindaco si legge che potranno restare aperti tabacchini, edicole, alimentari e il mercato settimanale per gli articoli non alimentari.