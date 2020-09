La smemorata di Vigevano inizia a parlare: è una donna straniera

Inizia a parlare, ma a fatica, la smemorata di Vigevano che si è presentata in Pronto Soccorso dicendo di essere Julia Roberts.

È ormai nota a tutti come la “smemorata di Vigevano” e adesso sta finalmente iniziando a parlare, anche se a fatica e senza fare – al momento – rivelazioni utili. L’unica cosa che i medici hanno capito, è che la donna, presentatasi al Pronto Soccorso dicendo di essere Julia Roberts, è straniera, ma per il resto rimane un mistero il passato di questa signora che sembra davvero essere arrivata a Vigevano dal nulla.

La donna si trova adesso ricoverata nel Reparto di Psichiatria del Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata trasferita dopo i primi controlli effettuati al Pronto Soccorso. Si tratta di una donna tra i 40 e 50 anni che probabilmente arriva dall’Est Europa e che sa parlare molto bene l’Italiano.

Nessuno conosce la smemorata di Vigevano?

Era stata notata alla Stazione ferroviaria di Mortara in palese stato di ubriachezza ed è per questo che è stata accompagnata all’Ospedale di Vigevano per dei controlli.

Tutto il personale sanitario è rimasto sorpreso quando la donna ha iniziato a dire di essere l’attrice americana Julia Roberts. Diceva solo quello e nulla più.

Anche se ancora a fatica, sembra che adesso la misteriosa donna abbia iniziato a rispondere alle domande dei medici e degli investigatori che stanno cercando di risalire alla sua identità. Possibile che nessuno cerchi questa donna? Da dove è arrivata? Quella della smemorata di Vigevano è una storia che sta appassionando tanti italiani.

L’auspicio è che presto si possa dare un nome e un cognome a questa misteriosa signora.