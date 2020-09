Testata ad pensionato di Terni che chiede ad un 43enne di indossare la mascherina: arrestato l'aggressore.

Un quarantatreenne di Terni è stato arrestato perchè colto in flagranza di reato per lesioni personali aggravate nei confronti di un pensionato di 64 anni. L’aggressore era stato redarguito della vittima perchè non indossava la mascherina nel supermercato e, dopo un acceso scambio verbale, ha reagito con una testata ai danni del malcapitato.

Il 64enne colpito è Ulisse Nori, autista di scuolabus e consigliere comunale a San Gemini. Stando al bollettino medico dell’ospedale di Terni ha riportato un trauma cranico con ferita, giudicato guaribile in una decina di giorni dai medici del pronto soccorso.

Terni, testata ad un pensionato per la mascherina

Cristian Ballella, questo il nome dell’aggressore, era già ai domiciliari per diverse precedenti aggressioni senza apparente motivo.

Lo scorso 20 settembre aveva spintonato un anziano che cadendo aveva riportato la rottura di una spalla. Il 9 agosto, invece, Ballella aveva dato un pugno ad un 46enne incontrato per strada provocandogli alcune lesioni. In entrambi i casi era riuscito a far perdere le proprie tracce. Come se non bastasse di recente l’uomo era stato nuovamente denunciato per evasione dai domiciliari e ricondotto al suo domicilio dai carabinieri in attesa del rito direttissimo previsto nei prossimi giorni.

Ai militari aveva spiegato di non riuscire a sopportare la reclusione a casa e di esser uscito per fare due passi. Ora la situazione per l’aggressore si complica in quanto dovrà rispondere anche dei vari episodi di violenza di cui si è reso protagonista.