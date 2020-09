Uomo travolto da una cisterna muore a 65 anni: trovato dal figlio

Angelo Assandri è morto travolto da una cisterna mentre stava lavorando: trovandosi da solo, nessuno ha potuto chiamare i soccorsi.

Tragedia a Torricella del Pizzo, comune in provincia di Cremona, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da una cisterna. A ritrovare il corpo esanime è stato il figlio, recatosi nell’azienda agricola dopo che non lo aveva visto tornare a casa.

Uomo travolto da una cisterna

Avrebbe dovuto rientrare una volta finito il turno alle 18, e invece Angelo Assandri non ha mai fatto ritorno a casa. Così il figlio si è recato alla Cascina Jesus, disabitata e utilizzata come magazzino e base per gli agricoltori, presso cui il padre lavorava da vent’anni. Qui la drammatica scoperta: il corpo del padre giaceva in una pozza di sangue.

Dato che l’uomo operava da solo, nessuno aveva potuto dare l’allarme dopo che una piccola cisterna lo aveva travolto.

Secondo quanto ricostruito quest’ultima sarebbe infatti stata posizionata su un carrellino o un supporto che ha improvvisamente ceduto. Così si è riversata sull’uomo mentre stava effettuando dei lavori, non lasciandogli probabilmente nemmeno il tempo di accorgersi del pericolo.

I sanitari del 118 sono stati dunque chiamati soltanto a distanza di ore dall’infortunio e, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne. Presenti sul luogo anche i Carabinieri di Casalmaggiore per ricostruire la dinamica dell’accaduto e i Vigili del Fuoco di Cremona.

Angelo lascia la moglie Daniela, i figli Chiara, Lorenzo, Gessica e Maurizio, i generi Leandro e Fabio, la nuora Ilaria, il nipotino Alessio e i fratelli Franco e Ida.