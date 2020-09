Il procuratore Camillo Falvo ha commentato la brutale aggressione ai danni di una donna anziana.

Una donna anziana è stata massacrata in casa a Vibo Valentia e la brutale aggressione ha lasciato senza parole anche il procuratore. Camillo Falvo ha voluto commentare questa terribile vicenda avvenuta la scorsa estate a Briatico. “Non ho mai visto nulla di più violento in tutta la mia esperienza professionale.

E di esperienza credo di averne maturata molta” ha spiegato il procuratore.

LEGGI ANCHE: Italiano ucciso in Colombia durante una rapina nella sua villa

Anziana massacrata a Vibo Valentia

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la terribile aggressione. Bryan Pietro Sicari, un ragazzo di 22 anni già noto alle forze dell’ordine, ha colpito una donna anziana con due violentissimi calci al volto, prima di rapinarla. Il 22enne è stato accusato di rapina aggravata e lesioni gravi.

L’episodio è avvenuto a Paradisoni, Briatico, la scorsa estate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Sicari, la sera dell’aggressione, avrebbe scavalcato un muretto e si sarebbe introdotto nel giardino di casa della donna, piombandole addosso per rapinarla. Il ragazzo era convinto di racimolare una notevole somma, ma quando ha notato che non era così ha iniziato a colpirla. Il 22enne ha usato calci, pugni e un oggetto contundente per colpirla in diverse parti del corpo e del volto, per poi fuggire e disfarsi dei vestiti lungo il tragitto.

La vittima di questa brutale aggressione è riuscita a chiedere aiuto nonostante i traumi. Ha riportato un trauma cranico e la frattura di una mano e della mascella. Le indagini, coordinate dal pm Corrado Caputo, hanno permesso di individuare in modo molto veloce il presunto responsabile, che è stato poi arrestato dopo i riscontri ottenuti dagli investigatori dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia e Briatico. Le telecamere di sorveglianza hanno svelato la fisionomia del giovane, che è stato ripreso poco prima di compiere la rapina.