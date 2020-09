Per Ilaria Capua la seconda ondata covid in Italia si può evitare con comportamenti rispettosi.

La virologa Ilaria Capua, direttrice dell’Emerging pathogens institute dell’Università della Florida, nel suo consueto intervento a DiMartedì su La7 ha fatto un punto sulla situazione del covid in Italia sottolineando come una seconda ondata possa ancora essere evitata con comportamenti responsabili da parte dei cittadini.

“Il fatto che i contagi da maggio siano nell’ordine del migliaio – ha detto la virologa – vuol dire che abbiamo fatto molto meglio degli altri Paesi, che magari durante l’estate hanno anche riso degli italiani bardati con la mascherina. I virus fanno i virus, ma la pandemia la fanno le persone portando in giro il virus che è qui. Mi dispiace dirvelo ma il virus è qui e circolerà, dobbiamo imparare a conviverci”.

Covid, Ilaria Capua sulla seconda ondata

“La seconda ondata – ha proseguito la Capua – non arriva col vento o con la pioggia, arriva se gli italiani iniziano a comportarsi come purtroppo si stanno comportando i nostri fratelli in Inghilterra. Andare in piazza a festeggiare con fiumi di birra senza mascherina non va bene”. Alla base della seconda ondata per la virologa ci sono i comportamenti individuali, unica vera arma contro il contagio.

Poche regole, che però vengano rispettate da tutti per affrontare il difficile inverno che ci si presenta.“Arriviamo alla fine dell’inverno e poi possiamo cominciare a riprendere alcune abitudini, possiamo iniziare a mollare. Sono certa che gli ospedali italiani si stanno preparando a qualcosa che speriamo non ci sarà, speriamo non ci sia una seconda ondata”.