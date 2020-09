Mantova, padre trova hashish in camera della figlia: la denuncia

Un padre ha denunciato la figlia 17enne dopo aver trovato 30 grammi di hashish in camera sua.

A Mantova un padre ha trovato 30 grammi di hashish in camera della figlia di 17 anni e l’ha denunciata. L’uomo ha chiamato la polizia appena ha trovato il sacchetto con il fumo. La ragazzina è stata denunciata alla Procura dei minori di Brescia per detenzione di sostanze stupefacenti.

Una scelta difficile per questo papà, ma sicuramente è giusta. La 17enne ha tentato di giustificarsi ma non ha ottenuto ciò che voleva.

Padre trova hashish in camera della figlia

La ragazza di 17 anni ha spiegato agli agenti di averlo “trovato in campagna” e di averlo “nascosto in camera“. Si è giustificata spiegando che voleva “regalarlo ad un amico“.

I poliziotti hanno perquisito in modo più approfondito la sua stanza, trovando tutti gli elementi necessari per smentire la versione della giovane. Gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione, sul cui piattino c’erano alcuni resti di hashish, che sicuramente aveva pesato poco prima del ritrovamento. A questo punto la ragazza è stata portata in Questura, dove è stata denunciata a piede libero.

Una questione molto delicata, che ha spinto questo padre a fare la cosa giusta, pur andando “contro” la figlia.

Lo ha fatto per il suo bene e per il bene degli altri e non ha esitato neppure per un secondo nel chiamare la polizia. Gli agenti sono subito intervenuti, cercando di capire come sono andate realmente le cose. Le giustificazioni della 17enne non sono servite a nulla e la denuncia è stata immediata e necessaria. La speranza è quella che questa ragazza abbia capito realmente la lezione che ha voluto darle il suo papà.