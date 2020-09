Meteo, soleggiato fino al 1 ottobre: da venerdì perturbazioni al Nord

Alta pressione e tempo soleggiato in Italia per le prossime 48 ore, ma a partire da venerdì nuove perturbazioni investiranno le regioni del Nord.

Maltempo in arrivo per le regioni del Nord Italia a partire dalla giornata di venerdì 2 ottobre, anche se fino a quel momento le previsioni meteo presentano uno scenario di alta pressione per le prossime 48 ore. Fino al 1 ottobre infatti il tempo si manterrà per lo più soleggiato su gran parte del nostro Paese, salvo poi lasciare spazio a una perturbazione che investirà le zone settentrionali portando le temperature su valori in linea con la media autunnale.

Meteo, perturbazioni in arrivo a ottobre

Secondo le previsioni effettuate dagli esperti meteorologi, il tempo si manterrà soleggiato sul quasi tutta la penisola almeno per le prossime 48 ore, con sporadici rovesci concentrati sul versante occidentale del Paese. Una situazione che si manterrà sostanzialmente invariata fino alla tarda serata di giovedì, quando una perturbazione provocherà un netto peggioramento delle condizioni meteo che si protrarrà anche durante il weekend.

Proprio nel fine settimana sono infatti previste piogge e vento forte su gran parte del Nord Italia.

Qualche piovasco giungerà già dalla giornata del 30 settembre su Lazio e Campania e nella notte anche sulla Sicilia Occidentale, ma in generale le temperatura al Sud si manterranno su valori medi tra i 19 e i 25 gradi anche per i prossimi giorni, con picchi massimi di 26-27 gradi in Sicilia.

Nella giornata di giovedì 1 ottobre il tempo continuerà ad essere soleggiato in quasi tutto il Paese, con leggere perturbazioni sulle Alpi Occidentali, in Liguria e in Siclia e un peggioramento generale durante la serata su gran parte del Nord fino all’Alta Toscana.

Probabili piogge anche su Salento e versanti ionici di Calabria e Sicilia.