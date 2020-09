Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere per l'omicidio di Marco Vannini. Condanne a 9 anni invece per la moglie e i due figli.

Nel corso delle dichiarazioni spontanee, Ciontoli aveva affermato: “Chiedo perdono per quello che ho commesso e anche per quello che non ho commesso. So di non essere la vittima ma il solo responsabile di questa tragedia”.