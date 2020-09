Quattro giostrai sono stati rinviati a giudizio nell'ambito del caso della ragazza di 11 anni violentata ad Aragona nel maggio 2015.

La magistratura ha disposto il rinvio a giudizio per quattro giostrai nell’ambito del caso della ragazza di undici anni trasportata in un vicolo e violentata ad Aragona durante la festa per la Madonna di Fatima del 2015.

Ragazza violentata ad Aragona: giostrai a processo

L’accusa di cui dovranno rispondere tutti e quattro è di violenza sessuale di gruppo aggravata. Si tratta in particolare di Bogdan Petru Corcoz, ragazzo di 22 anni di origini rumene e residente ad Aragona, Vasile Lucian Isache, 25 anni, anche lui residente ad Aragona e nato in Romania, Costantin Cosmin Babiuc Pavel, anch’egli rumeno ma di 24 anni e Riccardo Fonte, 60enne residente a Caltanissetta.

A disporre il rinvio a giudizio e dunque l’avvio di un processo, che si celebrerà davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato, è stato il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto.

Poche settimane prima costui aveva ascoltato la testimonianza della vittima che, all’epoca dei fatti, risalenti al 13 maggio 2015, doveva ancora compiere dodici anni.

Secondo il suo racconto, la violenza sarebbe avvenuta nel luna park in cui tutti lavoravano tutti gli imputati. Queste le sue parole: “Sono stata costretta ad abbassarmi i pantaloni e, a turno, hanno abusato di me. Ero andata con le mie amiche alle giostre, mi sono avvicinata a una bancarella e alcune persone mi hanno trascinata nel vicolo.

Mi hanno trattenuto con la forza e mi hanno violentata“.