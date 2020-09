Terremoto di magnitudo 4.2 nel Canale di Sicilia: la scossa ha avuto epicentro in mare a pochi chilometri dalle coste maltesi.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel Canale di Sicilia. Il sommovimento ha avuto luogo nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2020, in particolare alle 3:01.

Terremoto nel Canale di Sicilia

Secondo i rilevamenti degli esperti il sisma ha avuto ipocentro in mare a 6 km di profondità ed epicentro a circa 20 km dalle coste maltesi. Queste le coordinate geografiche: latitudine 35.66 e longitudine 14.36. Per il momento non si hanno notizie di danni a cose o persone: avendo però avuto un’intensità rilevante è probabile che i cittadini lo abbiano avvertito, pur essendosi originato in mare.

L’INGV non ha comunque indicato alcun comune italiano entro 20 km dall’epicentro né città con almeno 50 mila abitanti a 100 km dal punto di origine del sisma. Dopo la scossa di magnitudo 4.2 se ne sono succedute altre due di assestamento, in particolare la prima alle 04:51 di intensità pari a 3.1 gradi e la seconda alle 05:04 di 2.5.

Terremoto a Bronte

Soltanto il giorno prima in Sicilia si era verificato un’altro terremoto, questa volta con epicentro sulla terraferma e magnitudo di 3.1 gradi. Gli studiosi lo avevano localizzato a pochi chilometri di distanza da Bronte, comune in provincia di Catania. Il sommovimento si era verificato precisamente alle 7:30 con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.78 e longitudine 14.79. La profondità a cui ha avuto origine il sisma era stata stimata a 26 km: considerata la sua elevatezza, unita ad un’intensità non particolarmente alta, non si sono registrati danni a cose o persone.