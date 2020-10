Un imprenditore è stato travolto in autostrada nel Trevigiano. Voleva sgomberare il percorso dal carico che aveva perduto.

Un uomo di 79 anni è stato travolto e ucciso in autostrada dopo essere sceso dal veicolo che stava conducendo per recuperare il carico accidentalmente perso nei pressi del casello autostradale di Treviso nord. Il dramma è occorso nella serata di ieri, 30 settembre.

Gino Gaion (questo il nome della vittima), imprenditore, residente a Mogliano Veneto (TV), stava trasportando dei pannelli di legno sulla A27 in direzione di Belluno, quando dal tettuccio della sua auto il carico è improvvisamente scivolato in autostrada. Gaion ha a quel punto accostato per andare a recuperare i pannelli ma non ha fatto in tempo a schivare una Peugeot 3008 con a bordo un 38enne di Dolo, che a seguito dell’incidente ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari sopraggiunti sul posto.

Travolto in autostrada, atto altruistico

In queste ore sono in molti a disperarsi per la perdita dell’imprenditore trevigiano travolto in autostrada, come peraltro sono tantissimi coloro che sottolineano il gesto d’altruismo di Gaion, che si è preoccupato di sgomberare immediatamente l’autostrada dai pannelli in legno e permettere la normale circolazione veicolare.

Pur a dispetto della propria incolumità e del codice di comportamento in autostrada, il noto imprenditore residente a Mogliano ha fatto di tutto per evitare un incidente o qualsiasi altro danno accidentale nei confronti degli altri autisti.

