A Biella, in un parco centrale della città un ragazzo vicino l'area dedicata ai cani, ha deciso di abbassarsi i pantaloni e fare i propri bisogni.

A Biella un ragazzo al parco si abbassa i pantaloni e defeca, non curante, davanti ai passanti. È accaduto ai giardini di Via Lamarmora a Biella, in pieno giorno, all’interno dell’area cani del parco. Un ragazzo sulla ventina non ha potuto resistere e ha deciso di defecare davanti ai passanti particolarmente sconcertati dal gesto.

Biella, defeca al parco davanti ai passanti

Una situazione decisamente imbarazzate e senza precedenti. Al parco di Via Lamarmora, a Biella, un ragazzo di circa 20 anni, non ha potuto fare a meno di abbassarsi i pantaloni e fare i propri bisogni in mezzo ai giardini. Non curante dell’ora: erano solo le 16:30 in un soleggiato pomeriggio.

La zona era quella dedicata ai cani e, con molta nonchalance, il ragazzo ha calato i pantaloni.

Ha poi continuato a smanettare al cellulare, mentre i passanti, allibiti, lo filmavano e facevano foto con il telefono. Si è accovacciato, proprio come uno dei cani della zona, e senza pudore, una volta fatto, si è rivestito ed è andato via non preoccupandosi della scena imbarazzante.

Ma questa è solo una delle ultime scene sconcertanti che sono accadute in diverse luoghi d’Italia. Nel settembre 2020 anche una donna, nella stazione metro di Milano, ha deciso di fermarsi davanti alle scale mobili e calarsi i pantaloni.

E ancora, nello stesso periodo, un giovane nel casertano, si è spogliato ed ha iniziato a girare nudo per tutta la città, urtando anche numerose auto parcheggiate. Il ragazzo è stato successivamente portato in ospedale e per lui è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio.