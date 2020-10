Multa di 400 euro per otto ragazzi che creavano assembramenti sulle panchine.

A Bologna alcuni ragazzi sono stati multati perché stavano creando assembramenti sulle panchine. I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e la situazione in diverse regioni è diventata allarmante. Continuare a seguire le norme anti-Covid è fondamentale per evitare un’ulteriore diffusione dei contagi.

Tra le regole c’è anche quella di non creare assembramenti, per questo sono scattate le prime sanzioni.

Assembramenti a Bologna

Arrivano sempre più sanzioni verso coloro che non rispettano le regole anti-Covid. Un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 20 anni, italiani e stranieri, sono stati multati dalla polizia di Bologna. Gli otto ragazzi si trovavano tra piazza Galilei e via Val d’Aposa, in pieno centro, ed erano seduti tutti insieme sulle panchine, dimenticando completamente la regola del distanziamento e in alcuni casi senza neppure indossare la mascherina.

I ragazzini sono stati notati da diverse persone, che hanno preferito fare una segnalazione, per spingerli a seguire le regole.

Alcuni cittadini hanno segnalato il fatto al 113 poco prima delle 17 del 30 Settembre. Gli otto ragazzi, di cui cinque maschi e tre femmine, hanno ricevuto una sanzione di 400 euro ciascuno. Evidentemente alcune persone hanno visto la scena e non hanno apprezzato il comportamento di questi giovani, che presi dalla voglia di trascorrere il pomeriggio in compagnia, hanno completamente ignorato le norme anti-Covid.

La segnalazione ha spinto gli agenti ad andare a controllare e alla fine ognuno degli otto ragazzi ha ricevuto 400 euro di multa.