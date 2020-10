Due persone sono risultate positive al Coronavirus tra i membri dello staff del TG1: uno di loro sarebbe in terapia intensiva.

Tra i membri dello staff del Tg1 sarebbero stati riscontrati due casi positivi al Coronavirus e uno di essi sarebbe in terapia intensiva. Le procedure di sicurezza per evitare l’inizio di un focolaio negli studi di Saxa Rubra sarebbero state attivate, e per il momento non sarebbero emersi nuovi casi.

Coronavirus: al TG1 due casi

Due casi positivi al Coronavirus sarebbero emersi tra i membri del TG1, e stando alle prime indiscrezioni uno di essi sarebbe addirittura in terapia intensiva. Anche al Tg3 un dipendente sarebbe risultato positivo al virus, ma per il momento sulla vicenda si attendono conferme. Il nucleo speciale anti Coronavirus si sarebbe già attivato con le procedure di sicurezza previste per cercare di evitare ulteriori contagi tra i membri dello staff, e dunque per il momento è da escludersi l’inizio di un nuovo focolaio negli studi Rai a Saxa Rubra.

La task force in questione è in attività dal 22 febbraio, e pertanto il servizio del telegiornale sarà comunque garantito in quelle che sicuramente sono ora di forte tensione.

Nei mesi scorsi sono tanti i personaggi del mondo della tv che hanno continuato a svolgere il loro lavoro nonostante l’emergenza in corso. Chiaramente, come per il telegiornale così per gli altri programmi, sono state stillate ferree regole atte a garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Molti programmi hanno subito modifiche e rinvii a causa della pandemia in corso: ad esempio Ballando con le Stelle (dove due membri del cast – Samuel Peron e Daniele Scardina – sono risultati positivi al Coronavirus) ha preso faticosamente il via dal 19 settembre (a mesi di distanza rispetto alla data d’inizio prefissata).