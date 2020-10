Un insegnante di 57 anni è morto improvvisamente mentre stava svolgendo una lezione in una scuola si Vittoria, in provincia di Ragusa.

Tragedia a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove nella mattinata del 1 ottobre un insegnante di 57 anni è morto improvvisamente mentre stava svolgendo una lezione presso il locale Istituto Giuseppe Mazzini. L’uomo avrebbe infatti avuto un malore davanti agli alunni, accasciandosi al suolo e rendendo successivamente vani i tentativi fatti dagli operatori sanitari per rianimarlo.

Sul posto sono in seguito giunti anche i Carabinieri della compagnia di Vittoria per effettuare gli accertamenti del caso.

Insegnante morto a Vittoria durante la lezione

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe accusato un malore durante la lezione in classe, ma inizialmente e dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua sembrava essere ripreso. Pochi minuti dopo tuttavia, una ricaduta avrebbe fatto aggravare le sue condizioni e l’insegnante si è accasciato al suolo davanti a tutta la classe, perdendo successivamente conoscenza.

Subito sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che tuttavia nonostante gli i tentativi eseguiti tramite defibrillatore e massaggio cardiaco non sono riusciti a rianimare il professore. Sotto shock ovviamente gli alunni e l’intero personale scolastico.

Sui social è inoltre giunto il cordoglio di alcune personalità locali, tra cui il candidato sindaco di Vittoria Piero Guerrieri: “Desidero esprimere il mio cordoglio ai Familiari, ai Colleghi e agli Studenti del “Mazzini” di Vittoria e all’intera Comunità Scolastica della Città. Non conosco ancora le cause precise di questa tragedia. So che si è improvvisamente accasciato, e che a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. So della grande stima di cui godeva il Professor Lo Magno, come persona e come docente.

Una bella persona, solare, sempre disponibile e affettuoso con i Colleghi”.