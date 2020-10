L'assassino di Eleonora e Daniele è stato interrogato davanti al gip e gli avvocati vogliono chiedere una perizia psichiatrica.

L’assassino di Eleonora Manta e Daniele De Santis ha confessato ed è iniziata l’udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha rivelato numerosi dettagli sull’omicidio e su quello che aveva premeditato di fare ai due fidanzati, che in passato erano stati suoi coinquilini.

Un delitto feroce, che il 21enne aveva programmato in ogni dettaglio, nonostante siano arrivati a lui in modo molto veloce.

Antonio De Marco interrogato

L’udienza di convalida del fermo di Antonio De Marco è iniziata presso la casa circondariale di Lecce, alla presenza del gip Michele Toriello, del pm Maria Consolata Moschettini e dei legali difensori dello studente, Andrea Starace e Giovanni Bellisario. Gli avvocati hanno risposto ad alcune domande dei cronisti su questo fatto di cronaca ed è probabile che decidano di chiedere una perizia psichiatrica.

Antonio De Marco deve spiegare, davanti al gip, cosa lo ha spinto a compiere un delitto così spietato. Per il momento l’unica ipotesi sul movente riguarda la vendetta e l’invidia che lo studente avrebbe provato nei confronti dei due fidanzati. Daniele ed Eleonora stavano iniziando la loro vita insieme ed erano molto felici. Questo, come lo stesso De Marco ha dichiarato, lo ha fatto arrabbiare moltissimo. Una volta finito l’interrogatorio di convalida del fermo, i suoi legali potrebbero chiedere una perizia psichiatrica, che serve per valutare la personalità del ragazzo che, secondo quanto dichiarato dai suoi avvocati, sarebbe molto scosso e provato da quanto accaduto.