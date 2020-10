Legionella a Cremona: due pazienti gravi ricoverati con polmonite

A Cremona si sono verificati due casi di legionella: i pazienti si trovano ricoverati al Maggiore con polmonite.

Due persone che hanno contratto la legionella si trovano ricoverate all’ospedale Maggiore di Cremona in gravi condizioni. Si tratta di due membri di un unico nucleo familiare residente in provincia il cui stato di salute è giudicato piuttosto serio.

Casi di legionella a Cremona

Se due giorni prima il reparto di Pneumologia aveva festeggiato la dimissione dell’ultimo paziente affetto da coronavirus, ora il team di medici diretto dal primario Giancarlo Bosio si sta trovando a fronteggiare un nuovo nemico. “Una dimostrazione del fatto che il virus non è e non è mai stata l’unica patologia in circolazione“, ha sottolineato quest’ultimo. Oltre alla legionella qualche settimana prima aveva anche dovuto affrontare due casi gravi di Febbre del Nilo, uno dei quali purtroppo deceduto.

Nonostante le condizioni dei due pazienti colpiti dalla legionella siano giudicate gravi, i sanitari sono cautamente ottimisti sulla loro ripresa. Dopo il loro ricovero seguito al sopraggiungere di una polmonite, l’azienda sanitaria Val Padana, avuta segnalazione dei due casi, ha avviato i protocolli previsti in questi frangenti.

All’inizio del mese di settembre l’allarme legionella era scattato invece in provincia di Varese, precisamente a Busto Arsizio. Sedici persone erano venute a contatto con il batterio e una di esse era morta.

Le autorità sanitarie territoriali avevano proceduto a realizzare i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza nonché il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento.