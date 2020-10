Rapporti intimi e storia d'amore con un'alunna di 16 anni. Prof finisce nei guai a Monza.

A Monza un professore è finito a processo per “atti sessuali con minori con l’abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione“. Una storia degna di una serie tv. Una relazione proibita e nascosta tra un prof di lettere di 60 anni e un’alunna di soli 16 anni, conosciuta in una classe a Lissone.

Prof innamorato di un’alunna

Un prof di lettere di 60 anni di Lissone, in provincia di Monza, è finito a processo per aver avuto una relazione e dei rapporti intimi con una delle sue allieve di soli 16 anni. L’uomo è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza per “atti sessuali con minori con l’abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione“.

Un’accusa molto grave, soprattutto tenendo conto che l’allieva in questione è minorenne. Giorno dopo giorno stanno emergendo tutti i dettagli di questa relazione, che andava avanti da diverso tempo e che è stata svelata proprio all’interno della scuola, da cui è partito l’allarme e la denuncia.

L’uomo si sarebbe avvicinato alla ragazzina con un breve corteggiamento, fatto di molte attenzioni che non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo avrebbe dichiarato di essersi realmente innamorato della sua alunna, in modo molto serio.

Questo lo ha spinto ha chiedere il divorzio dalla moglie e mettere fine ad un matrimonio per poter continuare la sua relazione con la 16enne. Una storia che è stata resa pubblica grazie ad un bacio che i due si sono scambiati nei corridoi della scuola e che è stato fotografato da un altro alunno. Uno scatto che è subito finito nelle mani di una professoressa e in seguito della preside.