Nella notte auto si scontra con due cinghiali sull'A26: a causa dell'impatto finisce fuori strada. Il bilancio è grave: due vittime e un ferito

Tragedia nella notte sulle autostrade liguri: il bilancio è di due morti e un ferito. Un’auto, viaggiando sull’A26 ha investito dei cinghiali e a causa dell’impatto con gli animali è finita fuori dalla carreggiata, schiantandosi e provocando la morte di due persone a bordo.

Auto investe cinghiali: due vittime

Un grave incidente si è consumato nella notte, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Protagonisti dello scontro, però, non sono state due vetture bensì un’automobile e dei cinghiali, che si trovavano lungo la carreggiata.

Lo scontro con gli animali è avvenuto nel tratto di strada compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce. Mentre l’automobile stava percorrendo il tratto di strada, circa all’altezza del chilometro 139, si è trovata davanti due cinghiali, che ha investito. L’impatto con gli animali, però, è stato pesante per l’auto, che è finita fuori dalla carreggiata. Nello schianto sono morte due persone a bordo, mentre una terza è rimasta ferita, in maniera non grave.

10mila incidenti causati da animali

Sul luogo dell’impatto sono giunti i soccorsi, composti da Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia stradale e operatori sanitari. Il personale di Autostrade, presente sul luogo dell’incidente, ha affermato: “Al momento non si registrano turbative al traffico“. Intanto, si cerca di individuare il punto lungo la strada che ha permesso l’ingresso dei cinghiali sulla carreggiata. L’incidente, avvenuto a causa dei cinghiali, è solo l’ennesimo di una lunga serie: secondo Coldiretti sono circa 10mila gli incidenti che si verificano ogni anno sulle strade italiane a causa della presenza di animali selvatici.