Essendo la studentessa di un liceo in provincia di Piacenza andata a scuola anche se positiva, compagni e docenti dovranno fare il tampone.

Dopo che una studentessa iscritta all’istituto Volta di Castel San Giovanni, comune in provincia di Piacenza, si è recata a scuola pur essendo positiva al coronavirus, tutta la sua classe dovrà essere sottoposta a tampone.

Studentessa positiva a scuola a Piacenza

Si tratta di una ragazza che frequenta il liceo scientifico la quale, subito dopo essere rientrata dall’estero, ha preso parte alle lezioni del 14 e 15 settembre anche se doveva rimanere in isolamento. Il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Piacenza è venuto a conoscenza soltanto nella serata di martedì 29 settembre che la giovane era poi risultata positiva al tampone.

Ha quindi avviato l’indagine epidemiologica per ricostruire i suoi contatti stretti scoprendo che, pur dovendo rispettare la quarantena domiciliare, aveva invece frequentato alcune lezioni a metà settembre.

Nessuno tra i compagni o gli insegnanti hanno manifestato sintomi o sono risultati positivi nei giorni seguenti. Dunque, essendo trascorse ormai due settimane dalla data dell’eventuale contagio, è plausibile che la ragazza non abbia trasmesso l’infezione a nessuno.

L’azienda sanitaria territoriale ha comunque convocato tutta la classe e il corpo docente presente in aula nelle stesse date per effettuare il tampone. Si tratta in totale di trenta persone.

Le autorità hanno specificato che effettueranno i test già nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre e che nel frattempo gli interessati non dovranno rimanere in isolamento. Eventuali provvedimenti di quarantena saranno infatti adottati una volta saputo l’esito delle analisi.