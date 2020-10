Coronavirus, obbligo di mascherina all’aperto anche in Basilicata

Dopo Campania e Lazio, anche la Basilicata ha deciso di disporre l'obbligo di mascherina all'aperto a seguito dell'incremento dei contagi.

Nella giornata del 2 ottobre anche la Basilicata ha approvato un’ordinanza per rendere obbligatoria la mascherina all’aperto su tutto il territorio regionale. Il provvedimento arriva dopo le analoghe disposizioni messe in atto dalla Campania e dal Lazio a seguito dell’incremento dei casi di coronavirus registratosi in tutta Italia.

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute infatti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel nostro Paese 2.499 nuovi casi di Covid-19.

Basilicata, obbligo di mascherina all’aperto

Come riportato sullo stesso sito della regione, l’obbligo di mascherina all’aperto firmato dal presidente Vito Bardi entra in vigore a partire dalla giornata di oggi. Sempre sul sito si può inoltre leggere: “L’uso della mascherina è obbligatorio anche nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, e negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico.

Ne sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con forme di disabilità non compatibili con le mascherine e chi pratica attività motoria e sportiva”.

Soltanto poche ore prima anche la Regione Lazio aveva disposto l’obbligo di mascherina all’aperto, seguendo con tale disposizione simili ordinanza già approvate dai comuni di Bologna, Ventimiglia e Foggia nonché dalla Regione Campania per volontà del suo presidente Vincenzo De Luca.

A tal proposito, l’assessore laziale alla Salute Alessio D’Amato aveva dichiarato: “Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale”.