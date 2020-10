Il figlio di un caso positivo di coronavirus ha preso lo scuolabus ad Atena Lucana: a scopo precauzionale il sindaco ha chiuso le scuole

Il sindaco del comune di Atena Lucana, in provincia di Salerno, ha disposto la chiusura delle scuole fino a data da destinarsi. Il motivo è da ricercare nel fatto che nelle ultime ore il figlio di un caso positivo al coronavirus ha viaggiato su uno scuolabus.

Figlio di un positivo sullo scuolabus ad Atena Lucana

Secondo il bollettino relativo a giovedì 1 ottobre i nuovi casi che si sono registrati paese, che registra poco meno di 2.500 abitanti, sono due. Come comunicato dall’amministrazione, “un familiare di una delle due ha usufruito del servizio di Trasporto scolastico comunale“. Pertanto, a scopo precauzionale e di prevenzione si è provveduto ad emanare un’ordinanza sindacale che disponga chiusura di tutte le scuole di Atena a partire da venerdì 2 ottobre 2020 fino all’esito degli accertamenti sanitari e diagnostici.

Il sindaco Luigi Vertucci ha inoltre stabilito un’ulteriore sanificazione degli scuolabus e di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale. Di concerto con l’azienda sanitaria territoriale si sono poi subito avviati i protocolli previsti. Non è ancora noto se anche il bambino che ha preso lo scuolabus sia risultato positivo al virus o sottoposto a tampone.

Per quanto riguarda l’altro caso emerso, il primo cittadino ha assicurato che fosse già in isolamento e che quindi non avrebbe eventualmente contribuito alla diffusione dell’infezione.

Con queste due positività il totale dei contagi presenti nel comune è salito a cinque, tutti in quarantena domiciliare e in buone condizioni. Come già accaduto dopo l’estate, la Campania è risultata giovedì 1 ottobre la regione col maggior numeri di nuovi casi positivi pari a 390.